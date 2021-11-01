На Донбассе освятили восстановленный от артобстрела храм УПЦ

Главное: На Донбассе в Горловке освятили Благовещенский храм Украинской Православной Церкви, построенный на фундаменте церкви, разрушенной артобстрелом семь лет назад.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua , чин освящения совершили митрополит Горловский и Славянский Митрофан, архиепископ Макеевский Варнава и епископ Константиновский Паисий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Владыка Митрофан поздравил духовенство и верующих со значимым событием в жизни города.

«Я очень хорошо помню, как мы здесь первую службу служили на разрушенном фундаменте. После собирались здесь в престольные дни для того, чтобы совершить молитву на месте храма и попросить Бога дать нам силы и возможность восстановить то, что было разрушено. Сегодня, с Божией помощью, находимся в этом храме, который освящён по уставу Святой Православной Церкви полным освещением. Здесь снова горят лампады и свечи, снова совершаются регулярные богослужения. Мы все молились об этом храме, чтобы Господь сохранил его до скончания века. Точно так же и всё то, что потеряли, можно восстановить с помощью Божией — если есть желание, чтобы был мир, а всё, что было разрушено, вновь было построено, и чтобы помня о том, как это было, сами не совершали никакого зла и никакой неправды», — сказал митрополит.

Архиерей вручил церковные награды настоятелю прихода протоиерею Александру Пеканову и потрудившимся в деле восстановления храма. «Один из награждённых — прихожанин, оказавшийся рядом с храмом в тот момент, когда в него попали снаряды. Он вбежал в пылающий алтарь и вынес оттуда напрестольное Евангелие и антиминс. Сейчас Литургия в храме совершается именно на этом антиминсе», — говорится на сайте епархии.

Как сообщалось, 7 августа 2014 года деревянная Благовещенская церковь была полностью разрушена в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города. Храм сгорел спустя менее двух месяцев со дня освящения. Община восстанавливала богослужебное здание на протяжении нескольких лет. Новый храм на 7 метров выше предыдущего. Он построен по старинной технологии — без единого гвоздя — из цельных брёвен северной сосны, способной сохранять свои свойства веками.