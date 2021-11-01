Никита Измайлов (N1 Management Company): как отмыть букмекерские деньги в Украине под ширмой необанка SportBank

В «Зеркале недели» сегодня вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху, сообщают «Власти».

Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что большие деньги отмываются на собственных платежных системах, поэтому решил заняться таким прибыльным «бизнесом». Тем более легальным этот «бизнес» стал только в этом году, а до этого многие годы использовались сомнительные платежные системы для приема нелегальных платежей через сайт БК, поскольку букмекерская деятельность была запрещена в Украине с 2009 года.

Для этой цели была зарегистрирована кипрская компания N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль. На сайте этой компании не указано руководство, нет телефона и профайлов в соцсетях. Однако, в СМИ и на своей страничке Facebook Измайлов значится как создатель первого инвестфонда для финтех-стартапов N1.

Самый известный публичный актив этой компании Sportbank (ООО «Спортбенк), который по словам Измайлова, создавался изначально под клиентов Париматч. Остальной «бизнес» — простая «крыша» для мелких компаний, связанных с приемом платежей от букмекерской деятельности и выдачей онлайн-кредитов, то есть просто «отмывом» средств.

Кстати, показатели ООО «Спортбенк» за 2020 год нулевые: доход 15 тыс. грн, убыток 200 грн.

Среди партнеров N1 Management Company система для приема HIGHRISK платежей (незаконные букмекеры и т.д.) paymega.io и такая же система asquad.io.

Все эти и другие псевдоплатежные системы, которые использует Никита Измайлов, акционеры и топ-менеджмент Париматч для обналичивания средств от букмекерской деятельности, созданы фиктивно не имеют никакой популярности, в том числе с соцсетях и на сами сайтах нет данных о руководстве и контактных лицах, а только лишь обратная форма связи.

Среди компаний по выдаче кредитов — Качай Гроши и Money4YOU, через которые также отмываются деньги от букмекерской деятельности.

Никита Измайлов также владелец нескольких компаний, в том числе по выдаче кредитов Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоин Инвест» и других.

Также у Никиты Имайлова есть компания по питанию EAT EASY, ранее это был совместный бинес с женой, однако теперь он основной акционер через кипрскую прокладку Алоелена Трейдинг Лимитед.

В сухом остатке имеем не инвестфонд для финтех-стартапов N1, а набор финансовых прокладок для приема платежей и компаний по выдаче кредитов, а также убыточной компании по здоровому питанию самого Никиты Измайлова, а также нескольких его партнеров, среди которых Денис Сапрыкин. Остается вопрос: куда смотрят украинские правоохранительные органы, финансовые регуляторы, а также AML и FATF.