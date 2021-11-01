В Тернополе на ребенка упало дерево в парке

Главное: В тернопольском парке на 12-летнего ребенка, который жарил шашлык, упало дерево. Мальчик был госпитализирован.

Детали: В Тернополе 31 октября на 12-летнего мальчика в парке упало дерево. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, инцидент произошел в 14:21 в парке «Здоровье». 12-летний мальчик готовил в парке шашлык, когда ему на руку упало дерево.

«С ушибно-рваной раной 4 пальца правой кисти пострадавшего, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу», — подчеркнул Михаил Джус.

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Позже одна девочка от полученных травм умерла.