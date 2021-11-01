В Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

Главное: Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что сертификат о вакцинации будет аннулирован в том случае, если будет доказано, что он поддельный. Случаев лишения сертификатов пока не было.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.

«Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было», — отметила Карчевич.

По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

«Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают „контрольные закупки“ или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан», — рассказала Карчевич.

Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

«Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования», — уточнила представитель Минздрава.

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