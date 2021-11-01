Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

В Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

Агата Кловская
01.11.21 13:49
206
В Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

Главное: Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что сертификат о вакцинации будет аннулирован в том случае, если будет доказано, что он поддельный. Случаев лишения сертификатов пока не было.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.

«Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было», — отметила Карчевич.

По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

«Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают „контрольные закупки“ или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан», — рассказала Карчевич.

Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

«Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования», — уточнила представитель Минздрава.

В тему: В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, подделка, новости Украины, сертификат вакцинации, Мария Карчевич

Комментарии

Статьи

30.10.21 09:18

Кем на самом деле были неандертальцы? Новое открытие проливает свет на этот вопрос

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Ювелирная афера Сергея Цюпко с картинами и банком «Таврика»: освоены несколько миллиардов
31.10.21 11:58

Ювелирная афера Сергея Цюпко с картинами и банком «Таврика»: освоены несколько миллиардов

Автор: datification.org

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.11.21 15:12

В Киеве задержали скандального депутата Киву
01.11.21 14:32

Никита Измайлов (N1 Management Company): как отмыть букмекерские деньги в Украине под ширмой необанка SportBank
01.11.21 14:29

В Тернополе на ребенка упало дерево в парке
01.11.21 14:10

Священник УПЦ объяснил, почему важно молиться за умерших
01.11.21 13:13

Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке
01.11.21 12:49

Стало известно, когда столичные школы вернутся к обычной жизни
01.11.21 12:35

Митрополит Антоний объяснил, как понять, кому можно доверять
01.11.21 12:25

В одной из стран выявили… первый случай заражения коронавирусом
01.11.21 12:10

Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного
01.11.21 11:50

Объемы иностранных переводов в Украину значительно выросли
01.11.21 15:12

В Киеве задержали скандального депутата Киву
01.11.21 13:13

Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке
01.11.21 11:24

Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве
01.11.21 10:34

В Киеве вводят единый скоростной режим
01.11.21 09:30

Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
01.11.21 09:09

На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены
01.11.21 08:39

Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших
30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
26.10.21 00:01

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
27.10.21 20:38

Несмотря на показатели, правительство отказывается вводить локдаун по всей Украине
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
27.10.21 19:00

Главные новости за 27 октября 2021 года
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.