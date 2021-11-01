Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке

Главное: Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написали заявления об отставке. На этой неделе парламент проголосует за изменения в составе правительства.

Детали: Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм.

«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Ранее сегодня стало известно, что в отставку подал Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Член правительства — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил Мельничук.

Его заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

Некоторые СМИ сообщают, что Резников претендует на должность министра обороны Украины.

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