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Новости > Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке

Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке

Александр Панько
01.11.21 13:13
337
Сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке

Главное: Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написали заявления об отставке. На этой неделе парламент проголосует за изменения в составе правительства.

Детали: Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм.

«Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», — написал он.

Ранее сегодня стало известно, что в отставку подал Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Член правительства — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил Мельничук.

Его заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

Некоторые СМИ сообщают, что Резников претендует на должность министра обороны Украины.

В тему: На днях глава Минэкологии Роман Абрамовский подал в отставку.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, политика, отставка, Алексей Резников, Олег Уруский

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