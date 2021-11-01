Стало известно, когда столичные школы вернутся к обычной жизни

Главное: Все школы Киева ушли на дистанционное обучение. Вопрос о возвращении школ к обычной работе будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.

Детали: Из-за «красной» зоны адаптивного карантина в Киеве все школы перевели на дистанционку. Вернуть их на очную работу могут, когда будут стабилизироваться или снижаться показатели заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на сегодня движущей силой заболеваемости являются дети и подростки из-за «Дельта»-варианта.

«С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% — более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) — позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение», — отметил Рубан.

Он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.

«Теоретически можно это предложить (возвращение школ к очной работе), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет», — добавил Рубан.

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