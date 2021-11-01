В одной из стран выявили… первый случай заражения коронавирусом

Главное: В Тонге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это островное государство в Тихом океане.

Детали: На территории островного государства Тонга (южная часть Тихого океана) был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом информируют власти страны.

Сообщается, что из-за этого самый крупный остров Тонгатапу будет закрыт на неделю со 2 ноября.

Известно, что заразу обнаружили у одного из 215 пассажиров из новозеландского Крайстчерча.

Локдаун будет достаточно жестким. Он предусматривает комендантский час под присмотром полиции с двадцати до шести часов, сокращение работы транспорта, всех баров и ресторанов, алкогольных и прочих магазинов, за исключением продуктовых. Также будут запрещены собрания, прекращены службы в церквях и занятия в школах.

Стоит добавить, что королевство Тонга сегодня – это единственная ныне монархия среди полинезийских государств. Государство занимает около 170 островов к востоку от Австралии с населением около 105,6 тысячи человек.

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