Объемы иностранных переводов в Украину значительно выросли

Главное: В Украине растут денежные поступления из-за рубежа. Частные составили более 1,2 миллиардов долларов за сентябрь.

Детали: С начала года в Украине существенно выросли объемы денежных переводов. Об этом сообщает НБУ.

Информируется, что частные переводы в сентябре составили 1,266 миллиарда долларов. Это сразу на 23,4%, чем было в прошлом году.

С начала этого года в нашу страну перевели 10,339 миллиардов долларов. Данная сумма на 19,7% больше, чем было в 2020-м году.

Уточняется, что финансовый регулятор учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег.

Стало известно, что в 2021-м года по неформальным каналам перевели 4,388 миллиарда долларов. Это 1,085 миллиарда больше, чем за этот же период в прошлом году.

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