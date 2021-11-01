Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве

Главное: Сколько продлится локдаун в Киеве? Возможно, что три недели.

Детали: С понедельника, 1 ноября, в Киеве введен жесткий локдаун из-за ситуации с коронавирусом. О том, сколько он может продлиться, поведал глава Госпотребслужбы города Олег Рубан в эфире «Украина 24».

Чиновник сообщил следующее: «Как показывает практика, лишь трехнедельная мера ограничительная приводит к стабилизации эпидемической ситуации».

Он добавил: «Необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы скоро увидим стабилизацию ситуации».

В тему: Киев ужесточает карантинные ограничения.