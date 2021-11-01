На Сумщине освятили новый храм УПЦ

К отоплению в Украине подключили уже 77% жилого фонда

Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве

Епископ УПЦ дал оценку комментарию патриарха Варфоломея об исключении его имени из диптихов

Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного

В одной из стран выявили… первый случай заражения коронавирусом

Митрополит Антоний объяснил, как понять, кому можно доверять

01.11.21 11:24

Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве

01.11.21 10:34

В Киеве вводят единый скоростной режим

01.11.21 09:30

Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще

01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили

01.11.21 09:09

На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены

01.11.21 08:39

Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших

30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет

29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года

29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле

29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса