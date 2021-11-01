На Сумщине освятили новый храм УПЦ

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Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены
Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших
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