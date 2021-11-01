К отоплению в Украине подключили уже 77% жилого фонда

Главное: Отопление включают в Украине. Получили тепло уже 77% жилого фонда.

Детали: В Украине продолжают включать отопление. Свежие цифры привел премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что подключили к теплу уже 77% жилого фонда.

По его словам, в пяти регионах этот показатель составляет 100%, а еще одиннадцать областей подключили более 90% жилых домов к теплу.

Сообщается также, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 гривны за кВт-ч.

Чиновник заверяет, что цена на газ для населения останется стабильной в течение отопительного сезона составит 7,96 гривен за кубометр.

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