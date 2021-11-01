Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 13 936 человек. Умерли 298 больных.

Детали: Опубликованы данные по коронавирусу в Украине на понедельник, 1 ноября. Цифры приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 13 936 случаев заразы. Госпитализировали 3 828 больных, а выздоровели 5 885 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 29 021, методом ИФА – 7 648, экспресс-тестами – 26 674.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 227), Одесской (1 281), Львовской (1 166) и Запорожской (895) областях.

Умерли 298 людей. За все время скончались 68 027 человек.

С начала пандемии заболели 2 936 238 человек, а выздоровели 2 442 098 людей.

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