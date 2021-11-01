Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили

Главное: Нардеп от «Слуги народа» Анна Скороход заявила, что депутата Антона Полякова убили. Якобы на его шее она видела след от удушения, который, по ее словам, полиция не может объяснить.

Детали: Народный депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход, сожительница погибшего Антона Полякова, заявила, что он был убит. Об этом пишет УП со ссылкой на эфир канала «Украина 24», в котором выступала Скороход.

«Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит», — заявила она.

Нардеп утверждает, что Поляков никогда не принимал наркотические вещества.

«Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100 процентов вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам», — сказала она.

Скороход также заявила о следе от удушения, который она видела на теле Полякова.

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела — и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья», — заявила она.

Она также отрицает заявление замглавы МВД Евгения Енина о том, что ранее она высказывала мнение, что Поляков умер своей смертью. По словам Скороход, ее ни разу не допрашивали в деле о смерти Полякова.

«Домой к нам не приходили, о его личных вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было», — сказала нардеп.

Скороход заявила, что «будет добиваться правды, что Антона Полякова убили». «А как убили и кто убил — я думаю, мы с вами узнаем», — сказала нардеп.

Скороход также сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были пожениться на его день рождения.

В тему: 8 октября ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.

Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова.

В крови нардепа Полякова кроме метадона нашли еще кое-что.