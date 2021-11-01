В Киеве вводят единый скоростной режим

Главное: С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами Киева составит 50 км/ч. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 80 км в час.

Детали: В Киеве с понедельника, 1 ноября, вводят единый скоростной режим. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 80 км в час. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Знаки демонтируют на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, Столичном шоссе, проспекте Бажана, улице Саперно-Слободской, улица Набережно-Рыбальской от Гаванского моста к улице Электриков, проспекте Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

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