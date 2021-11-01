Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще

Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще

Александр Панько
01.11.21 09:30
505
Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще

Главное: Для получения COVID-сертификатов в приложении Дія больше не нужна электронная подпись. Достаточно будет пользовательского согласия.

Детали: Правительство упростило получение COVID-сертификатов в Дії. Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что для получения COVID-сертификатов в Дії не нужна электронная подпись, в частности, и Дія.Підпис, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Достаточно будет пользовательского согласия.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

Чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія, достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для того чтобы получить сертификат в приложении Дія, необходимо:

— обновить приложение Дія до последней версии;

— нажать Послуги и выбрать пункт COVID-сертифікати — Отримати сертифікат;

— поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

— авторизироваться на портале;

— в меню Послуги нажать пункт Здоров’я, а затем — COVID19-сертифікат про вакцинацію;

— дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

В тему: В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет.

Тэги: общество, новости Украины, Дия, COVID-сертификат, дія, сертификат вакцинации

Комментарии

Статьи

30.10.21 09:18

Кем на самом деле были неандертальцы? Новое открытие проливает свет на этот вопрос

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Ювелирная афера Сергея Цюпко с картинами и банком «Таврика»: освоены несколько миллиардов
31.10.21 11:58

Ювелирная афера Сергея Цюпко с картинами и банком «Таврика»: освоены несколько миллиардов

Автор: datification.org

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
01.11.21 09:09

На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены
01.11.21 08:55

Смертельное ДТП в Кировоградской области: среди погибших – дети
01.11.21 08:39

Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших
01.11.21 05:22

День рождения Европейского союза: какой праздник отмечается 1 ноября 2021 года
01.11.21 00:01

К концу рабочей недели в Украине неожиданно потеплеет
31.10.21 20:55

В Черниговской области освятили новый храм УПЦ
31.10.21 20:30

В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце
31.10.21 20:00

Митрополит УПЦ рассказал, что объединяет православных верующих
31.10.21 18:35

На Днепропетровщине и Волыни освятили новые храмы УПЦ
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
01.11.21 09:09

На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены
01.11.21 08:39

Коронавирус в Украине: 13 936 заболевших и 298 погибших
30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
29.10.21 11:28

СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
26.10.21 00:01

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
27.10.21 20:38

Несмотря на показатели, правительство отказывается вводить локдаун по всей Украине
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
26.10.21 13:32

Нидерландский суд решил судьбу «скифского золота»
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.