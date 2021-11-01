Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще

Главное: Для получения COVID-сертификатов в приложении Дія больше не нужна электронная подпись. Достаточно будет пользовательского согласия.

Детали: Правительство упростило получение COVID-сертификатов в Дії. Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что для получения COVID-сертификатов в Дії не нужна электронная подпись, в частности, и Дія.Підпис, для которой требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Достаточно будет пользовательского согласия.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

Чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія, достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для того чтобы получить сертификат в приложении Дія, необходимо:

— обновить приложение Дія до последней версии;

— нажать Послуги и выбрать пункт COVID-сертифікати — Отримати сертифікат;

— поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

— авторизироваться на портале;

— в меню Послуги нажать пункт Здоров’я, а затем — COVID19-сертифікат про вакцинацію;

— дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

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