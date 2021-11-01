На Буковине школы уходят на дистанционку. Все реанимации в больницах переполнены

Главное: В Черновицкой области во всех медучреждениях для больных коронавирсом реанимации заполнены на 100%. При этом этот регион сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности, но все школы уходят на дистанционку.

Детали: Реанимации всех учреждений Черновцов, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, загружены на 100 процентов. Об этом сообщает Черновицкая ОГА по итогам заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС 31 октября.

В отделениях городских медицинских учреждений также много больных. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 — 100 и 93 процента соответственно.

«За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных случаев», — рассказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Комиссия приняла решение, что с 1 ноября все школы и заведения внешкольного образования всех форм собственности Черновицкой области переходят на дистанционное обучение. Это касается также учреждений художественного и спортивного направления.

Соблюдение этих требований будет проверяться специальными рабочими группами. Нарушителей будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству, говорится в сообщени ОГА.

Черновицкая область сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности. Согласно данным Минздрава, в области превышен уровень госпитализаций.

На сегодняшний день в красной зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

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