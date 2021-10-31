Священник УПЦ рассказал, как с радостью переносить печали и болезни

Главное: Если человек потерпит и переживет определенные унижения, ему будет явлена благодать Божия.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в новом выпуске цикла духовных размышлений на Апостольские чтения.

«Ведь часто именно в болезнях и гонениях, в нищете и унижении меняемся – в нашу жизнь через бессилие вмешивается Господь. А потом эти мгновения Божьего присутствия, особого тепла на молитве переживаем как самые важные в жизни», – отметил отец Александр.

Священник объяснил, что значит «хвалиться немощами» и почему стоит терпеливо и с радостью, а не с грустью и отчаянием собирать «букет из Божьих отказов».

«Немощи – это то, что Господь нам попускает, это те вещи, о которых молились: «Дай, Боже, избавиться от того или иного недуга, дай, Боже, нам то и то». А Бог не дает, Бог молчит и дает лишь определенный отказ. Но впоследствии оказывается, что именно этот отказ был полезным. Вот почему порой можно собрать букет из Божьих отказов. Когда Бог, ласково относясь и понимая, что именно эти вещи нам не нужны, по Своей воле не дает их. В постоянной борьбе со своими страстями происходит шествие ко Христу», – добавил он.

Как отметил священник, когда перестаем надеяться на себя или на чью-то поддержку, а полностью отдаем себя в руки Божьи, именно тогда Господь начинает активно действовать.

«Если бы научились во всем видеть собственную немощь и в каждом достижении усматривать вмешательство Создателя, Который постоянно заботится о каждом нашем шаге, Который знает каждую нашу мысль! Поэтому будем хвалиться своими немощами, собирать собственные букеты из Божьих отказов и радоваться им. Не просто глубоко закутавшись в шарф, терпеливо переживать все то, что Господь дает, а радостно переживать все отказы, когда Господь знает, что просьба может принести вред, и благодарить Господа за каждый такой отказ, потому что они приведут к спасению, если переживем их радостно», – призвал протоиерей Александр Клименко.