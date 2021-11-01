День рождения Европейского союза: какой праздник отмечается 1 ноября 2021 года

Сегодня, 1 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День рождения Европейского союза и Международный день вегана.

День рождения Европейского союза

Европейский союз образовался на основе подписанного 7 февраля 1992-го года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993-го года. Этому предшествовала огромная работа, начавшаяся ещё с 1951-го года, когда в Париже был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали.

Европейский союз – это уникальное образование нацеленное прежде всего на эффективную региональную интеграцию. Общие стандарты и основные ценности, уважение прав человека и единая, монолитная, но гибкая политика, вопросы коллективной безопасности, делают еврозону наиболее надежным партнером как для ближайших соседей, так и для всех остальных стран мира.

Международный день вегана

Приверженцы вегетарианства объявили октябрь месяцем своих убеждений. Он ограничивается двумя праздниками. Первого октября празднуется День вегетарианца, а 1 ноября Международный день вегана.

На первый взгляд, вегетарианство и веганство это равноценные понятия. Но все между ними есть существенное отличие.

Вегетарианство более всего касается питания - это отказ от мяса и других продуктов животного происхождения, но при этом присутствуют вегетарианцы, меню которых состоит из растительной пищи, молочных продуктов и яиц.

Для вегана такое разнообразие невозможно. Веганство это полный отказ от животной пищи, даже от меда. И более того, от любых бытовых продуктов с содержанием элементов животного происхождения. Например, веганы строго следят за содержимым моющих средств или косметики. Кроме того, недопустимо ношение мехов, натуральной кожи или замши, кости или рога, шерсти или шелка в качестве одежды, обуви или аксессуара. Присутствует сложное отношение к лекарствам, если для их внедрения использовали опыты на животных.

Веган это более осознанное отношение к вегетарианскому образу жизни, которое символически достигается за «месяц вегетарианской осознанности», то есть с 1 октября до 1 ноября каждого года. Инициатива празднования даты принадлежит британцу Дональду Уотсону. Именно он ввел в обиход слово веган, он слал идейным вдохновителем веганского движения, основанного 1 ноября 1944 года. 50 лет спустя члены общества запатентовали 1 ноября как праздник своего образа жизни.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День гадания на кофейной гуще;

- Католический день всех святых;

- День Мертвых в Мексике;

- День нулевого меридиана.