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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, болеют ли дети за грехи родителей

Митрополит УПЦ объяснил, болеют ли дети за грехи родителей

Александра Кудрявцева
30.10.21 13:10
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Митрополит УПЦ объяснил, болеют ли дети за грехи родителей
Главное: Болезнь является не только следствием греха, но может служить «инструментом» Божественной воли по отношению к человеку.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки Украинской Православной Церкви митрополит Филарет (Кучеров) сказал в своем докладе на XVI Украинском форуме с врожденных пороков сердца.
 
«Каждый ребенок приходит в этот мир через любовь мужа и жены. Отцовство является основой роста ребенка как физически, так и духовно. Поскольку семья - единый организм, поэтому болезнь одного касается всех родственников. Болезнь ребенка приносит в семейную атмосферу беспокойство, страх, стресс, недоразумения. В лечении болезни ребенка важно не только выбрать правильную медицинскую тактику, но проводить Комплекный духовную работу со всей семьей», — считает архиерей.
 
Он подчеркнул, что между родителями и детьми особая взаимная духовная связь. 
 
«Недаром после заповедей любви и верности к Богу, идет заповедь о почитании родителей. Современные генетические исследования, педагогические теории семейного воспитания подтверждают своеобразную тайную духовную связь между родителями и детьми. В духовной сфере это единство открывается в определенном общении, в «эстафете духовной жизни», по которой хорошо и плохо наследуется через поколение. Родители своей жизнью передают детям понимание Божественного бытия, но конечно, при условии, если они сами этим живут», — продолжил владыка.
 
По словам митрополита, греховная жизнь родителей способна наполнять склонностью к греховности своих детей. 
 
Владыка привел слова доктора медицинских наук, протоиерей Сергий Филомонов, который акцентирует: «Если мама и папа чувствуют, что они находятся в паническом состоянии, то нужно остановиться. Подойти к иконе. Собраться духом. Помолиться. Затем тихо, спокойно продолжать свои дела. Потому что эта суета не принесет ничего, кроме расстройств у ребенка». 
 
«Сбалансированность эмоционального состояния родителей непосредственно через духовную связь влияют на ребенка. Духовная атмосфера семьи непосредственно влияет на жизнь ребенка. Если в семейном быту присутствует греховная склонность, этот грех отражается непосредственно на ребенке. И не потому, что «Бог наказывает» (как часто трактуем болезнь), а по причине, что родители «ломают» идеальную духовную систему. Греховность - это не просто явление, а инструмент, которым человек способен выстраивать свое существование в мире. А через духовную связь ребенка и родителей, часто греховность родителей разрушает детский мир», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Склонность родителей к греховной жизни, порождают болезненность своих детей, подчеркнул он. 
 
«Нездоровый образ жизни родителей несет в себе угрозу заболевания детей. Возвращение человека к Богу, обычно не дает моментального исцеления, хотя и не исключает его, как чудо. Человеческое примирения с Отцом Небесным открывает для человека возможности восприятия болезни как момента совершенствования своей жизни в Боге. Осознавая духовную общность между родителями и детьми, родителям стоит найти корень своей греховности, искоренить грех из своей жизни. В таком случае духовного исцеления требует вся семья. В момент духовного пробуждения меняется мировосприятие, и болезнь превращает нашу жизнь в момент встречи с Христом», — продолжил глава Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки.
 
Далее владыка привел рассказал из Евангелия от Иоанна о встрече Христа и апостолов с человеком, который от рождения был слепым. Апостолы логично спрашивают у Иисуса о происхождении болезни, прямо связывая ее с грехами этого человека или его родителей. В ответ Христос, утверждает: «Нет, он не согрешил, ни его родители, но чтобы оказались на нем Божьи дела» (Ин. 9: 3). «А, следовательно, вывод, что болезнь является не только следствием греха, но может служить «инструментом» Божественной воли по отношению к человеку. Болезнь способна изменять человека. Что происходит, когда евангельский слепой встречает Христа? Он меняет свое восприятие мира, он прозревает. Но нужно заметить, что условием прозрение был послушание: принятие воли Божьей по отношению к себе. Господь не сразу его исцелил, а сделав брение, наложил ему его на глаза и велел пойти умыться в Силоамской купели. Что это? Очевидно, что ничто иное, как путь изменения человека, путь уверования и доверия», — напомнил он. 
 
«Важным моментом в этом является то, что такой подход могут сформировать только верующие родители. Жизненный опыт родители передают своим детям. Дети воспринимают, впитывают каждое движение родительского сердца в свое мировосприятие, формируя собственный опыт. Родительским примером формируются будущие поколения. Для ребенка крайне важным фактором формирования личности есть пример родительской любви между собой. В таком ракурсе, болезнь воспринимается христианином, не как наказание за определенные грехи, а как возможность действенного изменения человека на встречу с Живым Христом. Встреча с Богом исключает отчаяние, а наоборот, открывает перед человеком новые горизонты надежды, доверия и любви», — заключил митрополит Филарет. 
 
В тему: В УПЦ призвали украинцев соблюдать карантинные меры в период третьей волны пандемии.

Тэги: УПЦ, дети, болезнь

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