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Новости > Митрополит Антоний рассказал, к каким последствиям приводят страх и паника

Митрополит Антоний рассказал, к каким последствиям приводят страх и паника

Александра Кудрявцева
29.10.21 13:59
106
Митрополит Антоний рассказал, к каким последствиям приводят страх и паника

Главное: Человек, побежденный страхом, перестает быть человеком, прекращает ощущать сострадание и любовь.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Кто испытывает страх? Нечестивый. Тот, кто имеет зло в своем сердце и боится, что ответное зло постигнет его самого. Так, кстати, всегда и происходит. Что же праведник? Он не боится и не паникует, потому что находится под защитой Господней и на всех его делах почивает благословение Божие. Что следует из этих слов? Страх — удел нечестивых. Страх — признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали фундаментом и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь неоднократно призывает не бояться.

«Спаситель многократно повторяет: „Не бойтесь!“ Многие ли слышат этот призыв? Возможно, кто-то считает, что эти слова были сказаны две тысячи лет назад совершенно другим людям. Нет. Это говорится сейчас и каждому из нас. Евангелие — живая книга, все слова в ней живут сегодня, а не вчера или завтра, они предназначены для слушающих их. Если человек не высвободится из-под ига страха, его ждет полная погибель. Страх отрезает путь ко спасению, трезвомыслию, убивает надежду. Страх плохой советчик. Он служит злу и никогда не даст добрых советов», — подчеркнул владыка.

По его словам, страх порождает опасное чувство — панику.

«Паника — это и есть настоящее убийство людей. Пренебрежение ближним, отсутствие милосердия и нежелание помочь другому — последствия панических настроений. Человек, живущий в страхе, думает только о своей шкуре и постепенно превращается в животное. Страх повреждает душу и вытесняет из нее все Божественное, остается лишь приземленное», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ обратил внимание, что только вера способна преодолеть страх.

«Христианство — это надежда в Боге и на Бога. Это полное доверие Ему, это осознание, что ничего с нами не произойдет без Его воли. И уж если христианину и пристало говорить о страхе, то о „страхе Божьем“, страхе остаться без Бога, страхе, отдалить себя от Господа своими грехами, своей злобой, боязливостью и недоверием Ему. Пока же с нами Бог, мы просто не можем бояться», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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