Цукерберг объявил о переименовании Facebook

Главное: Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta. Впрочем, ребрендинг компании не отразится на названии социальной сети Facebook.

Детали: Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеопрезентацию.

Отныне компания будет иметь название Meta.

Название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.

«Метавселенная — это следующая эволюция социальных связей. Видение нашей компании — помочь воплотить в жизнь метавселенную, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему», — говориться на обновленном сайте компании.

Ребрендинг компании не отразится на названии социальной сети Facebook и других продуктов.

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