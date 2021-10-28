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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле иконы Богородицы «Спорительница хлебов»

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле иконы Богородицы «Спорительница хлебов»

Александра Кудрявцева
28.10.21 17:20
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Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле иконы Богородицы «Спорительница хлебов»

Главное: Икона Богородицы «Спорительница хлебов» была написана по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Слово «спорый» означает «быстрый», «успешный», а «спорительница» — та, которая содействует.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Икона Спорительница хлебов» раскрывает еще одну символическую грань понимания хлеба. В иудейской традиции главным продуктом земледелия был виноград. Поэтому Спаситель часто использует образ виноградника, как народа Божия. Но в наших краях главным продуктом питания был и остается хлеб. Образ колосящихся хлебов также является символом православного народа. Каждый из нас есть колосок на этом поле, каждый призван принести добрые зерна пшеницы на этой ниве«, — отметил митрополит Лука.

Архиерей рассказал о символическом значении хлеба в Православии.

«В молитве „Отче наш“ мы просим Бога о том, чтобы Он давал нам хлеб насущный ежедневно. Человек не может жить без хлеба, который, как известно, „всему голова“. Но и Сам Спаситель говорит о Себе, что „Он есть Хлеб Жизни, сошедший с Небес“, и тот, „кто будет вкушать этот Хлеб, не увидит смерти во веки“. Если для жизни тела нам нужен земной хлеб, то для жизни души нам нужен Хлеб Небесный. И о нем мы также просим Бога каждый раз в молитве „Отче наш“. Если земной хлеб нам нужно зарабатывать „в поте лица своего“, то уж тем более нужно трудиться для того, чтобы заработать Хлеб Небесный. Борьба за душу и труд над ней требует значительно большего пота, чем труд телесный», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что согласно Православному вероучению, в Судный день «Господь пошлет своих ангелов, которые соберут пшеницу в житницы Царства Божьего, а плевелы будут гореть огнем муки вечной».

«Хотел пожелать всем вам, чтобы в тот страшный миг и час вы оказались пшеницей, а не бурьяном; чтобы не зря Матерь Божия простирала над вами в земной жизни Свой молитвенный покров», — написал запорожский митрополит.

***Икона Божией Матери «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Оптиной пустыни преподобного Амвросия Оптинского. Этой иконой преподобный благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель.Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, когда был голод из-за неурожая, в Калужской области и на полях Шамординской обители уродился хлеб.

В 1892 году, уже после смерти старца Амвросия, его послушник Иван Черепанов послал список иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и людям угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой «Спорительница хлебов» был отслужен молебен, пошел дождь, и засуха прекратилась.

В тему: В УПЦ объяснили, как относиться к «масонской символике» в православных храмах.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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