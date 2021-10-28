Крупным городам Украины светит медицинский коллапс

Главное: Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий прогнозирует точечный коллапс медсистемы в Украине. Медицинский коллапс грозит крупным городам, таким как Одесса и Харьков.

Детали: В Украине из-за большого наплыва пациентов, инфицированных коронавирусом, медицинский коллапс грозит крупным городам, в частности, Одессе и Харькову.

Медицинский коллапс скоро начнется точечно, спрогнозировал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН.uа.

По его словам, точечный коллапс медсистемы возможен из-за того, что в больницах не хватит мест, лекарств, медиков и кислорода.

«Я думаю, что он (медицинский коллапс) точечно скоро начнется. Может быть серьезная проблема, как мы видим и в Одессе, и в Харькове, то есть в крупных городах...», — сказал медик.

Врач считает, что в Украине количество госпитализированных может достичь отметок и 6, и 8 тысяч в сутки.

Медик подчеркнул, что к наплыву такого большого числа больных в украинских городах не готовы.

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