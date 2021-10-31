Всемирный день городов: какой праздник отмечается 31 октября 2021 года

Сегодня, 31 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день городов и Международный день экономии.

Всемирный день городов

В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН решила основать Всемирный день городов как способ увеличить внимание общественности к проблемам мегаполисов.

Количество горожан ежегодно сильно возрастает: если в 1950-х годах их было около 30% от общего количества жителей Земли, то сегодня это уже около 50% с тенденцией к возрастанию.

В этот день с особой активностью поднимают проблемы развития городов, ищут пути к их решению. Устраивают акции, направленные на улучшение каких-либо областей социальной жизни.

Основная цель Дня городов – поднять проблематику мегаполисов, доказать ее актуальность и необходимость, информировать о ней общество.

Международный день экономии

Последний день октября официально был объявлен Международным днем экономии в 1989 году. Данное название даты озвучил итальянский профессор Раввица вместо предлагаемого финансовыми институтами Всемирного дня сбережений. Предпосылки к появлению памятной даты возникли еще в 1924 году на первом всемирном конгрессе сберегательных банков, где выслушать друг друга собрались представители 29 стран.

Эта дата посвящена экономии в очень широком смысле, это и экономия времени, и энергетических ресурсов, и ископаемых, и природных богатств. Экономия и сбережения приобретают статус проблем международного уровня, говоря об истощении запасов природы, о нерачительном использовании благ цивилизации, о социальном неравенстве.

Данные ученых, утверждают, что если весь мир сравняется с США в режиме потребительства, то ресурсы будут исчерпаны уже через 40-50 лет. День экономии это серьезный повод поднять тему приравнивания личного счастья к уровню потребления материальных благ современного общества. Речь идет об изменении нравственных ориентиров, и в числе первых об этом явлении стали говорить религиозные организации.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День темной материи;

- Международный день Черного моря;

- Международный день хоккейного вратаря;

- День автомобилиста и дорожника Украины.