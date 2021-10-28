Кабмин запретил отключать тепло до конца отопительного сезона

Главное: По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина способна стабильно пройти отопительный сезон. Поэтому отключать подачу тепла до конца отопительного сезона запрещено.

Детали: Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

«Еще одно важный вопрос — до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.

В тему: Треть Украины до сих пор остается без отопления.