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Новости > Порошенко с Луценко трудоустроили своего «кадра» Артура Добросердова к Евгению Енину в Нацполицию

Порошенко с Луценко трудоустроили своего «кадра» Артура Добросердова к Евгению Енину в Нацполицию

Автор: «Фраза»
28.10.21 13:59
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Порошенко с Луценко трудоустроили своего «кадра» Артура Добросердова к Евгению Енину в Нацполицию

Бывший работник прокуратуры и экс-начальник Южного межрегионального территориального управления АРМА Артур Добросердов был не так давно трудоустроен на должность заместителя начальника Главного следственного управления Национально полиции Украины. Лоббировал на эту должность Добросердова первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин по просьбе Петра Порошенко и Юрия Луценко, у которого замом в прокуратуре работал Енин, сообщает ОРД.

В 2007 году Артур Добросердов закончил Одесскую национальную юридическую академию и сразу стал старшим следователем прокуратуры Винницы. Вместе с однокурсником Олегом Жученко они попал в Винницкую прокуратуру, где были в в фаворе у команды Пшонки-Януковича.

Артур Добросердов был фигурантом скандала вокруг известного винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана, который боролся против беспредела милиции и прокуратуры. В 2010 году общественника  обвинили в надругательстве над государственными символами и распространении порнографии. Добросердов будучи заместителем прокурора города Винницы, утверждал обвинительное заключение по «порноделу» правозащитника.

Суд по «порноделу» продолжался около трех лет, а 12 августа 2013 года Гройсмана оправдали. Но до приговора он не дожил неделю.

Спустя три года Добросердов уже трудился заместителем прокурора города, а с 2014 по 2015 года возглавлял два отдела в областной прокуратуре.

Отец «надзорника»  бывший депутат Винницкого горсовета, психотерапевт Ринат Добросердов, который в свое время баллотировался от партии Петра Порошенко «Солидарность».

В сентябре 2016 года уже Луценко, по просьбе команды Порошенко — Гройсмана, назначил молодого Добросердова на должность заместителя прокурора Одесской области, но продержался Артур не долго, так как работал не на показатель, а лишь по серьезным экономическим вопросам, и в один раз попался на взятке 45 тысяч долларов с коллегами. У него был проведен обыск в кабинете и дома, о чем  писали СМИ.  Впрочем, как и прочие высокопоставленные законники, он избежал даже отстранения от должности, и уведомления о подозрении прокурору, так и не было вынесено.

После своего недолгого пути заместителя прокурора Одесской области на «честно заработанные», он как-то купил квартиру в городе Одесса площадью 96,6 квадратных метра в 2017 году и внес это в декларацию. Средняя стоимость такой квартиры в городе $140 тыс., однако в декларации ее стоимость указана в 883 тыс. грн ($33,5 тыс.). Также на супругу оформлена в прошлом году квартира в Одесской области площадью 161 кв. м., купленной якобы за 761 тыс. грн.

Кроме того, в 2020 году Артур купил жене новую машину BMW Х5 2017 года, а в 2019 году маме Jeep Renegade 2017 года, а в 2020 году в его декларации появился Volkswagen Touareg 2016 года выпуска, якобы купленный за 315 тыс. грн.

Общественности, журналистам и активистам задаются вопросами: зачем Юрий Луценко и Петр Порошенко трудоустроили в Нацполицию такого сканадального «кадра» как Артур Добросердов и чьи указания он будет выполнять, а также в курсе ли этого скандального назначения Офис Президента и Владимир Зеленский.

Тэги: Петр Порошенко, полиция, Юрий Луценко, Нацполиция, Артур Добросердов

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