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Новости > Украина влипла в серьезный допинговый скандал. Нам грозит отстранение от международных соревнований

Украина влипла в серьезный допинговый скандал. Нам грозит отстранение от международных соревнований

Абелардо
28.10.21 13:13
93
Украина влипла в серьезный допинговый скандал. Нам грозит отстранение от международных соревнований

Главное: WADA обвиняет антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Руководство Национальной антидопинговой организации Украины ушло в отставку.

Детали: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет, согласно которому Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) допустил нарушение международных стандартов тестирования. Об этом сообщается на сайте организации.

WADA провело спецоперацию «Геркулес», которая продолжалась в течение двух лет. Были получены доказательства того, что в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины раньше времени собирал образцы допинг-проб, устраивая тестирование спортсменов по предварительной записи.

НАДЦУ обвинили в том, что он предварительно сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период. Таким образом, в WADA считают, что эти допинг-пробы не показательны.

Руководители НАДЦУ сообщили о намерении провести внутреннее расследование по обвинениям, а также готовность сотрудничать с WADA.

Также были расследованы утверждения о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины, но доказательств, подтверждающих это обвинение, найдено не было.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил о том, что директор Национальной антидопинговой организации Украины Иван Курлищук подал в отставку. Ушел и его заместитель Ярослав Кручек.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», — сказал Гутцайт.

Вице-президент НОК Украины Равиль Сафиуллин пока дал лаконичный комментарий этой ситуации: «Сейчас этот вопрос в стадии изучения. 28 октября он будет обсуждаться на заседании Наблюдательного совета антидопингового контроля. Все остальное — без комментариев».

В свою очередь бывший глава Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Украину могут отстранить о международных соревнований из-за этой ситуации.

«Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований», — отметил он.

«Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал. Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве. Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже», — добавил он.

Сейчас Жданов входит в совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В тему: В декабре минувшего года сборную России отстранили от большого спорта на 2 года.

Тэги: Украина, скандал, спорт, допинг, Национальный олимпийский комитет, Равиль Сафиуллин, Игорь Жданов, WADA

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