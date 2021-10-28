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Новости > Ученые раскрыли секрет зеленого чая

Ученые раскрыли секрет зеленого чая

Агата Кловская
28.10.21 14:36
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Ученые раскрыли секрет зеленого чая

Главное: Чем полезен зеленый чай? Ученые говорят, что его влияние на организм оказался сложнее, чем считалось.

Детали: Ученые из Федерального института технологий в Цюрихе (Швейцария) раскрыли тайну зеленого чая. Появились данные их отчета.

Исследователи заявили, что его механизм воздействия на наш организм намного сложнее, чем считалось ранее.

Зеленый чай содержит катехины, замедляющие процессы старения. Это антиоксиданты, которые, как были все уверены, предотвращают окислительный стресс в организме, вызванный агрессивными свободными радикалами кислорода, а значит, помогают избежать повреждения клеток или ДНК.

Эксперты провели анализ того, как катехины действуют на нематодного червя C. elegans.

Выяснилось следующее: вместо того чтобы подавлять окислительный стресс, полифенолы зеленого чая способствуют ему.

В работе сказано: «Это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине. Краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток».

Информируется: «Катехины продлевали жизнь и улучшали физическую форму подопытных нематод».

Швейцарцы советуют пить именно зеленый чай, так как в черном из-за ферментации полезные прооксиданты разрушаются.

В тему: Диетолог поведала о пользе и вреде попкорна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, зеленый чай

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