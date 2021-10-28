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Новости > День освобождения Украины от фашистских захватчиков: какой праздник отмечается 28 октября 2021 года

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: какой праздник отмечается 28 октября 2021 года

Агата Кловская
28.10.21 05:27
89
День освобождения Украины от фашистских захватчиков: какой праздник отмечается 28 октября 2021 года

Сегодня, 28 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков и международный день анимации.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Вторая мировая война принесла с собой такое множество трагедий, вероломства и разрушенных судеб, что до сих пор всё человечество с печалью и горечью вспоминает о тех далёких событиях, которые коснулись практически всех на этой планете. Есть суд истории.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается 28-го октября. Это был кульминационный результат ряда наступательных операций, наиболее значимые из которых: Донбасская — с 13-го августа по 22-е сентября 1943-го года, Корсунь-Шевченковская операция — с 24-го декабря 1943-го по 17-е февраля 1944-го года, Львовско-Сандомирская — с 13-го июля по 29-е августа 1944-го года и заключительная Восточно-Карпатская операция, которая была начата войсками и соединениями советской армии 8-го сентября 1944-го года и привела к окончательному освобождению и изгнанию последних гитлеровских захватчиков с территории Украины 28-го октября 1944-го года.

До конца войны оставалось шесть с небольшим месяцев.

Международный день анимации

Каждый год 28 октября проводится довольно знаменательный праздник. Он называется Международным днем анимации. У данного праздника также имеется и другое название. Его еще называют всемирным днем мультфильмов. Празднование дня анимации посвящено тем людям, которые имеют отношение к анимации. Также стоит сказать, что данную дату отмечают и те, кто любит мультфильмы.

Всемирный день дзюдо

Дзигоро Кано, основатель дзюдо, родился 28 октября 1882 года. Именно дата его рождения стала поводом, чтобы впоследствии, спустя много лет, учредить Всемирный день дзюдо. Конечно, произошло это не сразу, и основателю пришлось долгие годы доказывать, что его искусство жизнеспособно и полезно. Эта дата традиционно отмечается в самой Японии, а также в Европе, особенно в Восточной Европе: Россия, Беларусь, Украина. Международная федерация учредила этот день не только в память о создателе, но и потому, что данный вид спорта стал весьма популярен.
 

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День домашнего печенья;

— День рождения Билла Гейтса;

— Ефимий Осенний по народному календарю.
 

Тэги: праздник, Украина, мир, календарь, праздники, новости Украины

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