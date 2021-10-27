«Динамо» комфортно вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Главное: Киевское «Динамо» выходит в четвертьфинал Кубка Украины. Был обыгран «Мариуполь».

Детали: Играя в облегченном составе с привлечением резервистов киевское «Динамо» без проблем вышло в четвертьфинал Кубка Украины. В гостях наша команда обыграла «Мариуполь» со счетом 2-1.

Счет открыл на 16-й минуте Беньямин Вербич, а на 33-й минуте преимущество удвоил Артем Шабанов.

Хозяева встречи сумели забить лишь гол престижа, отличившись на 85-й минуте поединка.

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