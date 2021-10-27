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Новости > В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

Александра Кудрявцева
27.10.21 19:10
79
В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ
Главное: В Одессе в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Иверского монастыря, чин великого освящения совершил архиепископ Южненский Диодор (Васильчук).
 
После освящения в храме была совершена Божественная литургия.
 
Как сообщалось, на Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ. Место под новый храм освятил епископ Дубенский Пимен.
 
В тему: На Черкасчине освятили 110-летний возрожденный храм УПЦ.

Тэги: Одесса, УПЦ, Новый храм

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