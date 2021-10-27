В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

Главные новости за 27 октября 2021 года
«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне
В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Коронавирус в Украине: 22 574 заболевших и 692 погибших
Львовские школы уходят на дистанционку
В крови нардепа Полякова кроме метадона нашли еще кое-что