В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник

В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом

Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету

«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне

Священник УПЦ рассказал, почему православные молятся перед иконами

Главные новости за 27 октября 2021 года

В крови нардепа Полякова кроме метадона нашли еще кое-что

Коронавирус в Украине: 22 574 заболевших и 692 погибших

Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская

Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе

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Главные новости за 27 октября 2021 года

26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе

23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема

21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года

20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову

22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года

22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав

22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса

22.10.21 05:02

Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года

22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом

22.10.21 16:55

Коронавирус может остаться с нами навсегда, — Минздрав