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Новости > Треть Украины до сих пор остается без отопления

Треть Украины до сих пор остается без отопления

Агата Кловская
28.10.21 09:12
158
Треть Украины до сих пор остается без отопления

Главное: На сегодняшний день к теплоснабжению подключено более 70% жилых домов Украины. Три области отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе, а в десяти областях показатель подключения составляет 90%.

Детали: В Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что по состоянию на среду, 27 октября, к теплоснабжению подключено более 70% жилых домов Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

В десяти регионах страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области, показатель подключения составляет более 90%.

Кроме того, уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Это Закарпатская, Черниговская и Тернопольскую области.

В Минрегионе напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

В тему: Тепло для киевлян подорожает на 50%.

Тэги: Украина, общество, отопление, новости Украины

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