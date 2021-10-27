Несмотря на показатели, правительство отказывается вводить локдаун по всей Украине

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря ни на что, правительство не хочет вводить полный локдаун в стране. По его словам, жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

Детали: Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Об этом шла речь на брифинге премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по итогам поездки в Донецкую область.

«Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому еще сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП», — отметил он.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 22574 человек. Умерли 692 больных.

Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская.