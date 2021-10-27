«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне

Главное: Отец подростка Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове, заявил, что его сын никакой не мажор. Якобы и сам мужчина, и его жена — безработные.

Детали: Отец 16-летнего Николая Харьковского, по вине которого 26 октября в Харькове погиб мужчина, а трое молодых людей попали в реанимацию, отрицает наличие большого достатка в их семье и утверждает, что у него вообще нет работы. Об этом Михаил Харьковский заявил изданию «Обозреватель».

«Какой, извините, в сраку мой сын мажор? Я безработный, жена безработная. В сети могут написать что угодно? Сейчас я временно безработный», — говорит мужчина.

Ранее в украинских СМИ появилась различная информация о семье виновника ДТП. По одной версии, его отец — занимается оптовой торговлей мясом, по другой — он торгует мясом на местном рынке и части уходит в запои, а его жена с ним развелась и живет в Австралии с обеспеченным мужчиной — якобы именно она поддерживает Николая.

Последнюю версию Михаил Харьковский тоже отрицает.

«Мама Николая, моя жена, сейчас отдыхает вместе с двумя другими моими детьми. Не рядом ... Слава богу, что других сыновей нет дома и я могу не беспокоиться о них, об их жизни и о здоровье», — добавил мужчина.

Он уверяет, что недавно они продали старую машину и купили другую, но это не Infiniti. Цену этого автомобиля, которым управлял его сын в злополучную ночь, он назвать не смог.

Тем временем в Харькове правоохранители провели пресс-конференцию по поводу этого ДТП. По словам правоохранителей, 16-летний водитель не имел водительских прав, а автомобиль ему не принадлежал.

Сообщается, что 18 сентября 16-летнего Николая Х* уже останавливали за нарушение правил ПДД. Тогда на него патрульные составили 2 протокола, а информацию передали в следственное управление.

«Все, что требовалось от патрульных, было сделано в тот день», — сообщила представительница патрульной полиции.

По информации следствия, парень ездил без прав, за что и составили протокол, а автомобиль Infiniti был оформлен на его мать. Также Николай Х* в июле этого года он привлекался к уголовной ответственности и есть решение суда — он приговорен к 2 годам лишения свободы и получил условный срок 1 год за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести и сейчас отбывает условное наказание.

После ДТП подростка проверили на содержание алкоголя и наркотиков — их в крови Николая Х* не обнаружили. Также в полиции подтвердили, что есть заявление-сообщение по телефону об угоне транспортного средства. Сейчас идет проверка этого факта.

Правоохранители также проверяют, привлекались ли к ответственности родители парня за невыполнение родительских обязанностей. По словам начальника СУ ГУНП Нацполиции Харьковской области Александра Уманькова, оба родителя сейчас живут в Харькове. Также проверят родителей, кто и как разрешил ему пользоваться авто.

За совершенное подростка могут привлечь к ответственности и ему грозит срок от 3 до 8 лет.

«Трудно представить, какие могли бы быть последствия, если бы на островке безопасности находились люди. Среди травмированных только пассажиры авто», — заявил глава следственного управления.

В полиции отмечают, что полиция будет настаивать на содержании подростка под стражей. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. В ближайшее время будет допрошен.

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