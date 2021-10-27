Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне

«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне

Александр Панько
27.10.21 16:52
740
«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне

Главное: Отец подростка Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове, заявил, что его сын никакой не мажор. Якобы и сам мужчина, и его жена — безработные.

Детали: Отец 16-летнего Николая Харьковского, по вине которого 26 октября в Харькове погиб мужчина, а трое молодых людей попали в реанимацию, отрицает наличие большого достатка в их семье и утверждает, что у него вообще нет работы. Об этом Михаил Харьковский заявил изданию «Обозреватель».

«Какой, извините, в сраку мой сын мажор? Я безработный, жена безработная. В сети могут написать что угодно? Сейчас я временно безработный», — говорит мужчина.

Ранее в украинских СМИ появилась различная информация о семье виновника ДТП. По одной версии, его отец — занимается оптовой торговлей мясом, по другой — он торгует мясом на местном рынке и части уходит в запои, а его жена с ним развелась и живет в Австралии с обеспеченным мужчиной — якобы именно она поддерживает Николая.

Последнюю версию Михаил Харьковский тоже отрицает.

«Мама Николая, моя жена, сейчас отдыхает вместе с двумя другими моими детьми. Не рядом ... Слава богу, что других сыновей нет дома и я могу не беспокоиться о них, об их жизни и о здоровье», — добавил мужчина.

Он уверяет, что недавно они продали старую машину и купили другую, но это не Infiniti. Цену этого автомобиля, которым управлял его сын в злополучную ночь, он назвать не смог.

Тем временем в Харькове правоохранители провели пресс-конференцию по поводу этого ДТП. По словам правоохранителей, 16-летний водитель не имел водительских прав, а автомобиль ему не принадлежал.

Сообщается, что 18 сентября 16-летнего Николая Х* уже останавливали за нарушение правил ПДД. Тогда на него патрульные составили 2 протокола, а информацию передали в следственное управление.

«Все, что требовалось от патрульных, было сделано в тот день», — сообщила представительница патрульной полиции.

По информации следствия, парень ездил без прав, за что и составили протокол, а автомобиль Infiniti был оформлен на его мать. Также Николай Х* в июле этого года он привлекался к уголовной ответственности и есть решение суда — он приговорен к 2 годам лишения свободы и получил условный срок 1 год за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести и сейчас отбывает условное наказание.

После ДТП подростка проверили на содержание алкоголя и наркотиков — их в крови Николая Х* не обнаружили. Также в полиции подтвердили, что есть заявление-сообщение по телефону об угоне транспортного средства. Сейчас идет проверка этого факта.

Правоохранители также проверяют, привлекались ли к ответственности родители парня за невыполнение родительских обязанностей. По словам начальника СУ ГУНП Нацполиции Харьковской области Александра Уманькова, оба родителя сейчас живут в Харькове. Также проверят родителей, кто и как разрешил ему пользоваться авто.

За совершенное подростка могут привлечь к ответственности и ему грозит срок от 3 до 8 лет.

«Трудно представить, какие могли бы быть последствия, если бы на островке безопасности находились люди. Среди травмированных только пассажиры авто», — заявил глава следственного управления.

В полиции отмечают, что полиция будет настаивать на содержании подростка под стражей. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. В ближайшее время будет допрошен.

В тему: Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове.

Тэги: ДТП, общество, Харьков, мажоритарка, новости Украины, Николай Харьковский

Комментарии

Статьи

27.10.21 15:42

Упавшим рейтингом на рояле не играют, или Что будет после Зеленского

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei
26.10.21 20:04

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.10.21 17:20

В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии
27.10.21 16:25

На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
27.10.21 16:00

Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету
27.10.21 15:51

В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом
27.10.21 15:00

В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник
27.10.21 14:53

Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
27.10.21 14:19

На Житомирщине сошли с рельсов вагоны грозового поезда
27.10.21 14:01

Диетолог поведала о пользе и вреде попкорна
27.10.21 13:21

Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
27.10.21 13:10

Легендарный киевский завод продали на аукционе
27.10.21 15:51

В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом
27.10.21 14:53

Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
27.10.21 13:21

Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
27.10.21 12:29

Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская
27.10.21 10:16

Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
27.10.21 09:30

Коронавирус в Украине: 22 574 заболевших и 692 погибших
27.10.21 09:26

Львовские школы уходят на дистанционку
27.10.21 09:09

В крови нардепа Полякова кроме метадона нашли еще кое-что
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
22.10.21 05:02

Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Фото и Видео
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове
Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.