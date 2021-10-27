Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету

Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету

Александра Кудрявцева
27.10.21 16:00
372
Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету
Главное: В некоторых областях церковной жизни инновации уместны, однако практика участия в богослужении онлайн ненормальна и вызвана исключительностью нынешних условий. 
 
Детали: Об этом Святейший Патриарх Кирилл сказал в интервью журналу «Forbes France», сообщает patriarchia.ru.
 
Как пояснил Святейший, Русская Православная Церковь проводила трансляции богослужений в самые тяжелые дни карантинных ограничений, когда двери храмов были закрыты, и люди могли молиться хотя бы у экранов своих компьютеров и телевизоров. Однако подобное положение Предстоятель назвал ненормальным и отметил, что верующие вернулись к личному присутствию на службах, как только появилась такая возможность. 
 
Он напомнил об одной из миссий Церкви в мире – совершать установленные Спасителем Таинства.
 
«Для нас «виртуальная церковь» – это суррогат, который не может вместить всей полноты человеческого и богообщения, как не может вкусовая добавка заменить подлинный вкус продукта», – сказал Патриарх Кирилл.
 
Вместе с тем, по его мнению, в других областях христианской жизни и служения инновации могут быть вполне уместны.
 
«Церковь всегда охотно использовала новые технологии в области книгопечатания или архитектуры, и сегодня использует электронные технологии для проповеди слова Божия, активнейшим образом развивается сообщество священников-блогеров, создаются и мобильные приложения миссионерской направленности», – привел примеры Предстоятель РПЦ.
 
Он также рассказал, что в период локдауна получило большое распространение движение «Поддержи свой храм» – не имея возможности быть в церкви, прихожане присылали пожертвования через интернет. 
 
В тему: Патриарх Кирилл обеспокоен ростом интернет-зависимости молодежи.

Тэги: Патриарх Кирилл, богослужение

Комментарии

Статьи

27.10.21 15:42

Упавшим рейтингом на рояле не играют, или Что будет после Зеленского

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei
26.10.21 20:04

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.10.21 17:20

В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии
27.10.21 16:52

«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне
27.10.21 16:25

На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
27.10.21 15:51

В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом
27.10.21 15:00

В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник
27.10.21 14:53

Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
27.10.21 14:19

На Житомирщине сошли с рельсов вагоны грозового поезда
27.10.21 14:01

Диетолог поведала о пользе и вреде попкорна
27.10.21 13:21

Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
27.10.21 13:10

Легендарный киевский завод продали на аукционе
27.10.21 16:52

«Какой в сраку мажор? Я безработный, жена безработная...» Отец виновника харьковского ДТП рассказал о своем сыне
27.10.21 15:51

В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом
27.10.21 14:53

Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
27.10.21 13:21

Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
27.10.21 12:29

Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская
27.10.21 10:16

Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
27.10.21 09:30

Коронавирус в Украине: 22 574 заболевших и 692 погибших
27.10.21 09:26

Львовские школы уходят на дистанционку
27.10.21 09:09

В крови нардепа Полякова кроме метадона нашли еще кое-что
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
22.10.21 05:02

Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Фото и Видео
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове
Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.