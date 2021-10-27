На Житомирщине сошли с рельсов вагоны грозового поезда

Главное: Сегодня у поселка Чернорудка (Житомирская область) с рельсов сошли выгоны грузового поезда. В связи с этим один из пассажирских поездов курсирует с опозданием.

Детали: В Житомирской области сошли с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Известно, что грузовые вагоны сошли с рельсов 27 октября у поселка Чернорудка. В результате нарушены габариты двух путей.

В связи с инцидентом поезд № 764 «Одесса-Киев» курсирует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Рейс задерживается примерно на 4 часа. О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно.

На место выехали восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии и возобновления путей. Комиссия «Укрзализныци» выясняет причины инцидента.

В тему: В марте в Запорожской области на станции Славгород сошел с рельсов поезд «Интерсити». На момент аварии внутри находились 88 пассажиров.