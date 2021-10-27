Легендарный киевский завод продали на аукционе

Главное: «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе. За него заплатили более 1,4 миллиарда гривен.

Детали: Состоялся аукцион по приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший «Большевик»). За него заплатили 1 429 017 000 гривен, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Стартовая цена составляла 1 389 017 000 гривен.

Таким образом, цену «перебили» всего лишь на 40 миллионов гривен.

Покупателем завода, который был основан в 1882 году, стало ООО «Дженерал Коммерс».

Как передает РБК-Украина, эта компания была зарегистрирована 13 апреля 2018 года с уставным фондом 4 110 гривен. По данным Единого реестра юридических лиц, руководителем организации является Игорь Хижняк. Конечный бенефициар компании Владимир Довгополов является владельцем 9,99% акций компании по управлению активами «ЮДП ЕССЕТ Менеджмент».

Стоит добавить, что в феврале этого года Верховный суд Украины вернул в государственную собственность имущество завода.

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