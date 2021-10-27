Диетолог поведала о пользе и вреде попкорна

Главное: Попкорн может быть полезен. Главное – правильно его готовить.

Детали: Попкорн может быть полезен и вреден, в зависимости от способа приготовления. Об этом поведала популярный российский диетолог Надежда Цапкина.

По ее словам, стоит готовить его в домашних условиях без добавления сахара и ароматизаторов.

Она поведала: «Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечнососудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением».

Специалист говорит: «Сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. Маленькое ведерко такого лакомства содержит около шестисот килокалорий. Это уже не безвредный перекус, а настоящая бомба, которая приводит к набору веса и, как следствие, различным заболеваниям».

Отмечается также, что соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита.

Эксперт добавила: «Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта».

В тему: Ученые рассказали о неожиданной пользе апельсинового сока.