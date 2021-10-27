Стало известно, сколько сейчас стоит кастрюля борща в Украине

Главное: Борщ в Украине подорожал за год. Кастрюля обойдется в 65,16 гривен.

Детали: В Украине дорожает борщ. Данные приводит Офис эффективного регулирования.

Сообщается, что небольшая кастрюля на четырех человек по традиционному рецепту стоит сейчас 65,16 гривен.

За год стоимость выросла на 5,52%.

Отмечается, что сильнее всего подорожали свекла (62,43%), морковь (35,01%) и капуста (34,87%).

При этом подешевели картофель (8,05%) и сметана (8,04%).

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