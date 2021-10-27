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Новости > На Закарпатье произошло очередное землетрясение

На Закарпатье произошло очередное землетрясение

Александр Панько
27.10.21 11:11
88
На Закарпатье произошло очередное землетрясение

Главное: На Закарпатье произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,1 балла.

Детали: В 4-44 утра среды, 27 октября, на Закарпатье произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Эпицентр находился на территории Виноградова на глубине семь километров.

Специалисты назвали землетрясение «едва ощутимым».

Информируется: «По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах».

В тему: На Закарпатье произошло землетрясение без последствий.

Тэги: землетрясение, общество, Закарпатье, регионы, новости Украины

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