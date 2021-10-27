Против Цукерберга и его жены выдвинули пикантные обвинения

Главное: Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах. Сделали это бывшие работники.

Детали: В США набирает обороты скандал вокруг главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Их обвинили в сексуальных домогательствах.

Известно, что два бывших сотрудника, которые работали в их семье, подали судебные иски.

По данным местных СМИ, они были поданы 20 сентября, но информация всплыла лишь сейчас.

Уточняется, что истцами стали Джон Доу, который был управляющим домашним хозяйством с января 2017 года по март 2019 года, и также Миа Кинг, которая с мая 2018 года по февраль 2019 года работала в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла паре услуги безопасности.

Кроме этого супругов обвинили в задержке выплат зарплаты.

При этом представитель четы Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения, сказав, что их нельзя подтвердить.

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