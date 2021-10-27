Новый рекорд: за сутки в Украине сделали почти триста тысяч уколов от коронавируса

Главное: В Украине за сутки сделали 291 293 прививки от коронавируса. Это новый рекорд.

Детали: В Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. Данные по итогам вторника, 26 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что за сутки сделали 291 293 прививки – это новый рекорд.

Уточняется, что первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую дозу вкололи 79 280 людям.

Стоит добавить, что за все время сделано уже 16 501 573 прививки.

Были вакцинированы 9 363 493 желающих: одну дозу вакцины получил 9 363 491 человек, а полностью были иммунизированы 7 138 082 человека.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.