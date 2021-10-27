Коронавирус в Украине: 22 574 заболевших и 692 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 22 574 человек. Умерли 692 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на среду, 27 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 22 574 случаев заражений. Госпитализировали 5 925 человек, а выздоровели 11 593 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 72 231, методом ИФА – 20 345, исследований экспресс-тестами – 54 987.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641), Одесской (1 477) и Львовской (1 426) областях, а также в Киеве (1 416).

Умерли 692 человека. За все время скончались 65 628 людей.

С начала пандемии заболели 2 825 733 человек, выздоровели 2 401 705 людей.

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