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Новости > На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе

Александр Панько
26.10.21 16:56
378
На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе

Главное: На территории Ровенской АЭС возле блока № 3 произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Детали: На территории Ровенской атомной электростанции (АЭС) произошла авария на трубопроводе. Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на открытой территории возле блока № 3, который находится на плановом ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

«Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В тему: В марте нынешнего года охранница Запорожской АЭС застрелилась при невыясненных обстоятельствах.

Тэги: общество, авария, происшествие, Ровно, Ровенская АЭС, новости Украины

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