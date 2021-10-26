На Apple подали в суд из-за зарядки

Главное: На Apple подали в суд из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone. Сделали это в Китае.

Детали: Студент из Пекина (Китай) подал в суд на компанию Apple. Как пишет портал Mydrivers, произошло это из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone.

Парень сообщил, что американская компания нарушает законные права и интересы потребителей, лишив комплектацию смартфонов зарядных устройств.

Теперь он требует обязать ее вернуть блок питания в коробку.

В Apple, в свою очередь, заявили, что изъяли комплектные зарядки из-за заботы об окружающей среде.

Примечательно, что компания продолжает производить блоки питания и продавать их отдельно, получая дополнительную прибыль.

Напомним, что iPhone 12 стал первым смартфоном, который лишился зарядки.

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