Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии

Главное: В Украине сейчас наблюдается не самая плохая ситуация, несмотря на то, что сейчас в стране бушует третья волна коронавируса. При этом по уровню заболеваемости мы побили рекорды исторического максимума континента.

Детали: В Украине бушует третья волна коронавируса. Страна превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Вместе с тем, по его словам, ситуация в Украине не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас в стране.

«В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии», — заявил он.

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