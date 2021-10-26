В Одессе священники и семинаристы стали донорами крови

Главное: В Одессе духовенство В Одессе духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Как рассказал руководитель Социального отдела протоиерей Павел Полищук, таким образом священство и клирики могут проявить свою веру. «Сегодня показываем нашу живую веру, потому что все, что делаем в Церкви — это должно каждого подвигать на добрые дела. Это живое доброе дело и живое участие в жизни тех людей, которым в силах и можем помочь», — сказал он.

В Одесской епархии отметили, что уже более пяти лет священство и семинаристы учувствуют в благотворительных акциях по сдаче донорской крови для болеющих детей.