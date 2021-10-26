Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украденные застройщиком Мартыновым земли в Конча-Заспе арестованы судом, — СМИ

Украденные застройщиком Мартыновым земли в Конча-Заспе арестованы судом, — СМИ

Автор: «Фраза»
26.10.21 09:00
462
Украденные застройщиком Мартыновым земли в Конча-Заспе арестованы судом, — СМИ

Обуховский районный суд наложил арест на земельные участки площадью свыше 40 гектаров, на которых компания застройщика Андрея Мартынова объявила о строительстве элитного поселка Big Kozin. Об этом сообщило агентство журналистских расследований Marionetki.net.

Соответствующее решение было принято по иску общественной организации «Экологическая безопасность Киевщины» к поселковому совету Козина и ООО «Рейнир бизнес групп», в котором одним из бенефициарных собственников числится Андрей Мартынов.

Как уточняет агентство, коттеджный поселок премиум-класса Big Kozin (Конча-Заспа) начали застраивать этим летом на землях, которые перешли в управление застройщика Мартынова противоправным путем.

Свыше 45 гектаров земли на берегу Днепра, на которых объявлено строительство 150 элитных домов, были фактически украдены у территориальной общины пгт. Козин. Семь гектаров из них банда рейдеров, которую журналисты-расследователи связали с Андреем Мартыновым, отжала у бизнесмена Никиты Самусева.

Как пишет агентство, в рамках рассмотрения иска о незаконной передаче земли ООО «Рейнир бизнес групп» чиновниками поселкового совета, судом наложен арест на все 40 с лишним гектаров земли, которые за предыдущий период уже были поделены на 52 отдельных участка, а также на 5 объектов недвижимости, которые размещены на этой земле (дом охраны, незаконно построенные эллинги, административное и гостевое строение).

Узнав об аресте, ООО «Рейнир бизнес групп» начал в ускоренном темпе перерегистрировать земельные участки на физических лиц.

Так же часть земельных участков была объединена в один со сменой кадастрового номера.

По данным журналистского расследования, цель застройщика была одна — не дать возможность исполнить решение суда об аресте. Поэтому ООО «Рейнир бизнес групп» за один вечер пятницы 24 сентября 2021 года сумел «чудодейственным» образом перерегистрировать на физических лиц 23 арестованных судом земельных участка.

Но застройщик прогадал, так как смена собственника земли не мешает выполнить решение суда и наложить арест на землю в реестре имущественных прав.

Таким образом, на данный момент 48 объектов (земля и недвижимость на земле) из 57 арестованы, и соответствующие данные внесены в Реестр имущественных прав, что позволит остановить волну незаконной перепродажи земельных участков третьим лицам.

Тэги: суд, Днепр, Земля, Big Kozin, Рейнир бизнес групп, застройщик Андрей Мартынов

Комментарии

Статьи

25.10.21 18:11

Про украинский (русский) язык и кулишовский миф

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Александр Свищев (Седой), эхо криминального Львова лихих девяностых и разграбление компании «Укрспирт»
23.10.21 23:41

Александр Свищев (Седой), эхо криминального Львова лихих девяностых и разграбление компании «Укрспирт»

Автор: По материалам Повинь

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.10.21 10:16

Стало известно, кому необходимо вводить третью дозу вакцины от коронавируса
26.10.21 09:45

На Тернопольщине за убийство супругов будут судить их умершего 9 лет назад племянника
26.10.21 09:25

Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших
26.10.21 09:11

Объявлен состав сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2022
26.10.21 07:19

В ближайшие выходные в Украине будет в меру тепло
26.10.21 05:58

День приятных неожиданностей: какой праздник отмечается 26 октября 2021 года
26.10.21 00:01

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
25.10.21 19:07

Опубликовано видео падения самолета под Москвой
25.10.21 19:00

Главные новости за 25 октября 2021 года
26.10.21 09:25

Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших
26.10.21 09:11

Объявлен состав сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2022
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
25.10.21 19:00

Главные новости за 25 октября 2021 года
25.10.21 16:57

Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии
25.10.21 15:41

Стало известно, когда невакцинированных чиновников и учителей начнут отстранять от работы
25.10.21 14:42

С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей
25.10.21 12:58

В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине
25.10.21 12:36

Украина переходит на зимнее время
25.10.21 09:06

В «красной» зоне карантина субсидии будут начислять по-новому
19.10.21 19:00

Главные новости за 19 октября 2021 года
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
20.10.21 06:59

Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили
20.10.21 10:07

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее «Дельты»
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
22.10.21 08:55

Коронавирус в Украине обновил два страшных антирекорда
Фото и Видео
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.