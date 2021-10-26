Украденные застройщиком Мартыновым земли в Конча-Заспе арестованы судом, — СМИ

Обуховский районный суд наложил арест на земельные участки площадью свыше 40 гектаров, на которых компания застройщика Андрея Мартынова объявила о строительстве элитного поселка Big Kozin. Об этом сообщило агентство журналистских расследований Marionetki.net.

Соответствующее решение было принято по иску общественной организации «Экологическая безопасность Киевщины» к поселковому совету Козина и ООО «Рейнир бизнес групп», в котором одним из бенефициарных собственников числится Андрей Мартынов.

Как уточняет агентство, коттеджный поселок премиум-класса Big Kozin (Конча-Заспа) начали застраивать этим летом на землях, которые перешли в управление застройщика Мартынова противоправным путем.

Свыше 45 гектаров земли на берегу Днепра, на которых объявлено строительство 150 элитных домов, были фактически украдены у территориальной общины пгт. Козин. Семь гектаров из них банда рейдеров, которую журналисты-расследователи связали с Андреем Мартыновым, отжала у бизнесмена Никиты Самусева.

Как пишет агентство, в рамках рассмотрения иска о незаконной передаче земли ООО «Рейнир бизнес групп» чиновниками поселкового совета, судом наложен арест на все 40 с лишним гектаров земли, которые за предыдущий период уже были поделены на 52 отдельных участка, а также на 5 объектов недвижимости, которые размещены на этой земле (дом охраны, незаконно построенные эллинги, административное и гостевое строение).

Узнав об аресте, ООО «Рейнир бизнес групп» начал в ускоренном темпе перерегистрировать земельные участки на физических лиц.

Так же часть земельных участков была объединена в один со сменой кадастрового номера.

По данным журналистского расследования, цель застройщика была одна — не дать возможность исполнить решение суда об аресте. Поэтому ООО «Рейнир бизнес групп» за один вечер пятницы 24 сентября 2021 года сумел «чудодейственным» образом перерегистрировать на физических лиц 23 арестованных судом земельных участка.

Но застройщик прогадал, так как смена собственника земли не мешает выполнить решение суда и наложить арест на землю в реестре имущественных прав.

Таким образом, на данный момент 48 объектов (земля и недвижимость на земле) из 57 арестованы, и соответствующие данные внесены в Реестр имущественных прав, что позволит остановить волну незаконной перепродажи земельных участков третьим лицам.