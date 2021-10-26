В ВОЗ назвали три условия для победы над коронавирусом

Главное: Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал условия для победы над коронавирусом. Их всего три.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия. Об этом сообщается на Twitter-странице главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

— поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

— страны «Большой двадцатки» выполнят обязательства по распределению вакцин;

— разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

В тему: В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом.