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Новости > В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной

В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной

Александра Кудрявцева
25.10.21 18:10
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В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной
Главное: Церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной.
 
Детали: Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ria.ru.
 
«Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая, в том числе, состояние здоровья и, при этом, осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту», - сказал Владимир Легойда.
 
Он напомнил, что Церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. «Ситуация с коронавирусом остаётся крайне серьезной, и вакцинация, по признанию врачей, является сегодня самым эффективным способом выхода из пандемии», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
 
Владимир Легойда отметил, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, что вакцинация не влияет на душу человека.
 

Тэги: прививка, РПЦ, коронавирус

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