В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
Главные новости за 25 октября 2021 года
Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии
Стало известно, когда невакцинированных чиновников и учителей начнут отстранять от работы
С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей
В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине
Украина переходит на зимнее время
В «красной» зоне карантина субсидии будут начислять по-новому
Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших
В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране